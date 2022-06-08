Политолог объяснил, почему Эрдоган отказался от спецоперации в Сирии Политолог Чупрыгин: Эрдоган отказался от спецоперации в Сирии ради отношений с Россией

Фото: Dha/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Турция хочет заработать политические очки в отношениях с Россией, поэтому президент Реджеп Тайип Эрдоган согласился повременить с проведением операции на севере Сирии, заявил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин. По его словам, это особенно важно на фоне того, что глава российского МИД поехал в Турцию на переговоры, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Эрдоган — нормальный политик, то есть на внутреннем поле, очевидно, он скажет, что «мы были готовы к решительным действиям, но наш большой друг Россия попросила нас подождать, и мы решили погодить с этой операцией». Особенно это важно в свете того, что глава МИД РФ поехал сейчас туда на переговоры, и у Турции есть большой шанс заработать серьезные политические очки на фоне кризиса на Украине. Для этого Анкаре надо сохранить плотные рабочие отношения с Москвой, — заверил Чупрыгин.

По его мнению, Турция специально прекратила попытки начать операцию в Сирии, чтобы заработать политический вес в украинском вопросе. Чупрыгин напомнил, что «курдская полоса» заморожена уже не первый год, поэтому данная турецкая проблема не требует срочного вмешательства.

Ранее газета Hurriyet со ссылкой на источники написала, что Россия не одобряет спецоперацию турецких вооруженных сил в районе Айн-Исса на севере Сирии. Издание уточняет, что авиация Турции начала наносить точечные удары по объектам запрещенной в стране Рабочей партии Курдистана в Тель-Рифате и Манбидже для предотвращения нарастающего нападения.