Политолог назвал Зеленского болтуном за призыв к объединению партий

https://static.news.ru/photo/ca9aff4e-c7f7-11ea-90b8-fa163e074e61_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Призыв президента Украины Владимира Зеленского к объединению всех партий страны говорит о его беспомощности. Такое мнение высказал политический эксперт Владимир Джаралла.

По мнению политолога, Зеленский — «пустой болтун», который стремительно теряет свою прежнюю популярность.

Ранее Зеленский во время выступления в Раде по случаю тридцатой годовщины принятия декларации о государственном суверенитете Украины призвал украинские партии объединиться для возвращения территорий.

Джарелл считает, что президент Украины осознаёт, что теряет популярность, и ищет способ остановить этот процесс. По его мнению, речь Зеленского в Раде доказывает, что ему было бы чрезвычайно «невыгодно говорить о том, что было достигнуто за время его работы, так как не достигнуто ничего».

Политолог отметил, что украинские избиратели дали Зеленскому полный карт-бланш, но всё свелось к повторению политики Петра Порошенко, пишет «ПолитЭксперт».

Ранее депутаты от «Оппозиционной платформы — За жизнь» призвали украинского президента Владимира Зеленского и его команду извиниться перед гражданами страны и уйти в отставку. В своём заявлении участники фракции отметили, что главным обещанием Зеленского было возвращение мира на Украине путём урегулирования конфликта в Донбассе, но за год правления властями ничего не было сделано, пишет NEWS.ru.