Политолог назвал условие, при котором Вучич сможет удержать власть Политолог Михеев: Вучич сможет удержать власть при сплоченности его команды

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Александр Вучич

Президент Сербии Александр Вучич сможет удержать власть, если его команда будет достаточно сплоченной, заявил политолог Сергей Михеев. Комментируя ситуацию ИА SM.News, эксперт подчеркнул, что ситуация во многом будет зависеть от решимости главы государства: ему важно не проявить слабость и не поддаться на давление со стороны стран Запада.

Если Вучич и команда будут достаточно сплочены, если весь силовой блок останется на его стороне, если он будет его уверенно применять, ничего не получится. <...> Дальше ситуация будет зависеть только от решимости Вучича делать что-то или чего-то не делать. Если он не проявит слабости, думаю, ничего там не случится, — отметил политолог.

Он сравнил ситуацию, происходящую в Сербии, с украинским Майданом. По его словам, тогда президент Украины Виктор Янукович проявил слабость и это почувствовала его команда. В связи с этим против него было настроено собственное правительство. В Сербии подобное может произойти только в случае, если появится альтернативное правительство. По словам Михеева, это возможно при расколе в армии, правоохранительных органах и команде Вучича.

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее заявил, что Запад пытается организовать в Сербии революцию. По его мнению, НАТО в течение нескольких месяцев стремится установить в стране подконтрольный режим.