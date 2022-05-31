Политолог назвал темы телефонных переговоров Путина и Эрдогана Политолог Егорченков: Эрдоган и Путин обсудили Ближний Восток во время переговоров

Президент России Владимир Путин / Фото kremlin.ru

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и российский лидер Владимир Путин в рамках прошедшего 30 мая телефонного разговора обсудили тему Ближнего Востока, а также взаимоотношения Анкары и НАТО, заявил директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Дмитрий Егорченков. Он также добавил, что Эрдогану было интересно сверить свою позицию по ряду вопросов с главой России, пишет Lenta.ru.

В рамках диалога России и Турции прежде всего обсуждаются разговоры двусторонней повестки. Есть вопросы, которые интересны обеим странам, например, Ближнего Востока и взаимоотношения Турции и НАТО. Украина, конечно, занимала заметное место в ходе переговоров, но это далеко не ключевая тема, — рассказал Егорченков.

Политолог убежден, что Турция намерена восстановить диалог между Россией и Украиной. По его мнению, таким образом Эрдоган хочет показать свои амбиции не только на региональном уровне, но и на глобальном. Вместе с этим Егорченков отметил, что восстановить общение между Москвой и Киевом будет непросто, так как переговоры были прерваны по инициативе украинской стороны.

Причин поставить переговоры на паузу было много. Но мне кажется, что главная причина в том, что внешние кураторы Украины не готовы сегодня к конструктивному разговору. Не только по ситуации на Украине и вокруг Украины, а вообще по вопросам безопасности, — резюмировал политолог.

Ранее прошли телефонные переговоры российского лидера Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщили в канцелярии президента Турции, в ходе беседы глава республики предложил президенту РФ провести встречу Киева, ООН и Москвы в Стамбуле.