Политолог назвал предположительные сроки полного освобождения ДНР Политолог Перенджиев предположил, что ВС РФ освободят ДНР к концу лета

Фото: MOD Russia/Global Look Press

Боевые действия в районе Донбасса сейчас носят переломный характер, поэтому можно сказать, что российская армия полностью освободит ДНР, предположительно, в конце лета, отметил политолог Александр Перенджиев в разговоре с «Радио 1». По его мнению, сейчас Киев распускает слухи о контрнаступлении ВСУ, чтобы повлиять на дислокацию российских военных.

Киев распускает слухи о том, что будет мощное контрнаступление «укранатонеонацистских войск» на юг Украины. Эти слухи распространяются в надежде на то, что наша союзная коалиция начнёт перебрасывать войска на юг и откажется от решительных действий на севере ДНР, — высказался Перенджиев.

Политолог считает, что после взятия Краматорска и Лисичанска союзные силы могут продвинуться к станции Лозовая и тем самым занять удачную позицию для окружения крупной группировки ВСУ в Павлограде. Перенджиев предсказал отступление украинских солдат к Днепру и появление «естественной линии обороны».

Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкую и Луганскую народные республики продолжают обстреливать даже после освобождения областей от украинских силовиков, так как Запад поставил Киеву более современное и дальнобойное вооружение. По его мнению, обстрелы прекратятся только после того, как ВСУ отбросят на более безопасное расстояние.