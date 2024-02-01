Политолог назвал Макрона виновным в протестах фермеров в Европе Политолог Марков: протесты фермеров в Европе начались из-за действий Макрона

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Протесты фермеров в Европе, охватившие Францию, начались из-за действий президента страны Эммануэля Макрона, уверен политолог Сергей Марков. Комментируя ситуацию «Радио 1», эксперт подчеркнул, что Макрон решил возобновить мировое лидерство государства и сделать экономику более конкурентоспособной.

Как уточнил политолог, такая стратегия может навредить гражданам. Французов ждет постоянное повышение пенсионного возраста, уменьшение соцвыплат, проблемы с получением образования и здравоохранением. Это уже сейчас отражается на сельскохозяйственной отрасли. Марков отметил, что более 80% французов выступают в поддержку фермеров, но сами власти будут до последнего игнорировать протесты.

Политолог добавил, что происходящие события не создадут дефицит сельхозпродукции в Европе. Часть товаров начнут ввозить из России, Украины, стран Африки и Азии.

Сельское хозяйство стран Евросоюза — это самая субсидированная отрасль экономики в Евросоюзе, а может быть и во всем мире. Просто будет больше продукции закупаться из России, Украины, стран Африки и Азии. А производство сельхозпродукции будет постепенно снижаться и частично переходить на более конкурентные основания, — заключил эксперт.

31 января, у рынка «Ранжис» под Парижем были арестованы 79 протестующих фермеров, после того как они ворвались в складское помещение на оптовом рынке, которому был нанесен ущерб. Также были конфискованы тракторы протестующих и отправлены на штрафстоянку.