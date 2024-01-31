Полиция задержала 79 протестующих французских фермеров

Фото: Telmo Pinto/Keystone Press Agency/Global Look Press

В среду, 31 января, у рынка Ранжис под Парижем были арестованы 79 протестующих фермеров, после того как они ворвались в складское помещение на оптовом рынке, которому был нанесен ущерб, сообщил AFP источник в правоохранительных органах. Собеседница отметила, что сейчас на территории склада никого нет.

По информации радиостанции Europe 1, 18 человек задержали за «создание препятствий движению транспорта» у рынка Ранжис. Также были конфискованы тракторы протестующих и отправлены на штрафстоянку.

Ранее французский профсоюз фермеров Jeunes Agriculteurs объявил о намерении организовать продуктовую блокаду Парижа и его пригорода. Представитель организации Максим Бюизар отметил, что акция продлится по меньшей мере пять дней. Как предполагают организаторы протеста, блокада полностью отрежет столицу от снабжения извне.

В январе порядка 250 французских аграриев заблокировали автотрассу А64 между Тулузой и Байонной в обоих направлениях в знак протеста против политики правительства и недостаточного уважения к их профессии. Они раскритиковали политику правительства в области сельского хозяйства, которая, по их мнению, делает их неконкурентоспособными.