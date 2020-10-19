Полиция задержала 15 человек по делу об убийстве учителя под Парижем

https://static.news.ru/photo/d7da9698-1224-11eb-b52c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Luc Nobout/Global Look Press

Правоохранительные органы задержали в общей сложности 15 человек в рамках расследования убийства учителя под Парижем.

Ещё четыре человека задержаны в рамках расследования убийства учителя в пригороде Парижа. Пятнадцать человек в данное время находятся под стражей, — передаёт телеканал BFMTV.

Уточняется, что четверо из 15 задержанных являются учениками школы. Один из находящихся под стражей учеников подтвердил, что получил от злоумышленника деньги в обмен на информацию о местонахождении учителя.

Преступление произошло 16 октября в коммуне Конфлан-Сент-Онорин. 18-летний уроженец Москвы Абдулах Анзоров напал на учителя истории Самюэля Пати и отрезал ему голову, после чего опубликовал снимок в соцсетях. Вскоре он был застрелен сотрудниками полиции в соседней коммуне. Поводом для расправы стала карикатура на пророка Мухаммеда, опубликованная несколько лет назад скандально известным журналом Charlie Hebdo. Этот рисунок Пати подготовил к уроку, посвящённому свободе слова во Франции.

Тысячи людей вышли на площадь Республики в Париже, чтобы почтить память жертвы трагедии. Местные СМИ отмечают, что среди участников акции были сторонники различных политических партий и общественных движений, в том числе и мусульмане. 21 октября должна состояться национальная церемония прощания с Самюэлем Пати.

Однако нашлись и те, кто поддерживает убийцу. В их числе оказались бойцы смешанных единоборств (ММА) Зелим Имадаев и Альберт Дураев. Об этом в своём Instagram сообщил журналист Александр Лютиков. Имадаев в социальных сетях назвал Анзорова «героем». Дураев же заявил, что «свобода слова во Франции потеряла своё значение», сопроводив эту запись улыбающимся смайликом. Спортсмены быстро удалили эти публикации, однако скриншоты успели попасть в Интернет, писал NEWS.ru.