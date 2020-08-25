Полиция сняла охрану с берлинской клиники, где лечат Навального

https://static.news.ru/photo/883e722e-e6c0-11ea-a31e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Christoph Soeder/Global Look Press

Полиция Берлина сняла охрану у клиники Charite, где находится российский оппозиционер Алексей Навальный. Одновременно с этим отозвали своих дежурных репортёров и большинство СМИ.

Ажиотаж спал после того, как в медучреждении заявили, что не намерены общаться с общественностью на регулярной основе и будут публиковать информацию в формате пресс-релизов по мере поступления новых данных, передаёт РИА Новости.

Полицейская охрана потребовалась клинике в первые дни после того, как был доставлен политик, так как десятки журналистов мешали работе медиков и досаждали пациентам.

Навальный был доставлен в Германию 22 августа. До этого оппозиционер находился в российской больнице в Омске, куда был доставлен 20 числа с экстренно приземлившегося самолёта на борту которого у него резко ухудшилось самочувствие.

Навальному стало плохо, когда он направлялся из Томска в Москву. Оппозиционер потерял сознание, его соратники заподозрили преднамеренное отравление политика. Омские медики ядов в организме Навального не обнаружили, однако их берлинские коллеги считают, что тот всё-таки был отравлен, хотя конкретное вещество пока определить не смогли.

С первого дня пациент находится в коме. Состояние его здоровья оценивается как серьёзное, но последствия болезни для организма специалисты оценить пока затрудняются. Они не исключают, что воздействие токсина окажет негативное долгосрочное влияние, особенно на нервную систему.

Ранее NEWS.ru писал, что в Кремле обратили внимание на схожую методологию диагностики омских и берлинских врачей. Однако выводы при этом у специалистов оказались прямо противоположными.