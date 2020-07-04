Полиция Италии изъяла детское порно «ужасающего содержания»

https://static.news.ru/photo/31159748-be07-11ea-aa07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Egon Bömsch/imageBROKER.com/Global Look Press

Полиция Италии разоблачила сеть распространителей детской порнографии. По данным силовиков, злоумышленники обменивались запрещёнными материалами с помощью «известного мессенджера». Оперативники смогли раскрыть никнеймы подозреваемых, после чего обыски прошли у 50 граждан по всей республике. Троих из них арестовали.

Спецоперацию провели в 15 регионах европейского государства из 20, пишет РИА Новости со ссылкой на местные СМИ. Персонал почтовой полиции Италии — одного из подразделений МВД по борьбе с киберпреступлениями — изъял тысячи файлов с непристойным содержанием. Среди них — фото «ужасающего содержания», даже с новорождёнными.

В ряде случаев обнаружен материал, произведённый внутри семьи, на некоторых изображениях были задействованы животные и воспроизведены садистские практики, — передаёт ведомство.

Итальянские правоохранители раскрыли дело вместе с коллегами из Канады — с организацией «Национальный центр координации детской эксплуатации» (NCECC). Изучение полученной информации позволило создать досье на участников незаконной сети, исходя из их активности в Сети и предпочтений. Кроме того, полиция задержала «некоего педофила, арестованного в рамках похожего расследования несколько месяцев назад».

Ранее NEWS.ru сообщал, что Апелляционный суд в США принял решение освободить из тюрьмы педофила Питера Мэллори, которого приговорили к тысяче лет заключения. Мужчину обвинили в хранении порно с участием детей, вторжении в частную жизнь и фальсификации доказательств. Приговор был оглашён в 2012 году. Тогда судья заявляла, что мужчина, вероятно, «самый активный коллекционер детской порнографии во всём мире».