Полиция Глазго сообщила о нападении на прохожего с ножом

https://static.news.ru/photo/00c13282-b948-11ea-8f3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: ts3/Global Look Press

Сотрудники правоохранительных органов Шотландии сообщили о нападении с ножом в центре Глазго. Инцидент произошёл в 12:10 по местному времени.

Мы считаем, что это было целенаправленное нападение, мы не думаем, что существует угроза обществу, — цитирует сообщение РИА Новости.

На данный момент представители полиции находятся на месте происшествия. Устанавливаются детали инцидента. Полицейские оцепили улицы в центре города.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестный напал на людей с ножом в гостинице в центре Глазго. В результате происшествия пострадали шесть человек. Большинство из них были выходцами из Африки. Сотрудники правоохранительных органов не рассматривают данные действия как теракт.

По данным полицейских, сотрудникам отеля заранее было известно о психический расстройствах нападавшего. Однако его все равно поселили в гостиницу.