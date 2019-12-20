https://static.news.ru/photo/056eb31c-24ca-11ea-b5ba-fa163e074e61_660.jpg Фото: Keith Mayhew/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Полицейские Великобритании взяли почти 490 тысяч больничных дней из-за проблем с психикой в 2019 году. «Шокирующее» количество потерянных рабочих дней из-за проблем с ментальным здоровьем зафиксированы во всех отделениях департамента страны, возглавила список полиция Кливленда, работу которой охарактеризовали как «неэффективную во всех районах».

На наших офицеров оказывается огромное давление. Они чувствуют себя разбитыми и подавленными, — заявил начальник Федерации полиции Британии.

Правительство обещает создать Полицейское соглашение, которое поможет распознать эти проблемы и устранить их, добавил он.

Ранее NEWS.ru писал о сокращении числа россиян, страдающих психическими расстройствами. Меньше всего жителей с проблемами психики в северокавказских регионах.