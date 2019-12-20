Санкции США в отношении «Северного потока — 2» могут вывести Германию на тропу войны за экономически выгодный для неё проект, однако пока страна находится в глубокой обороне и не готова к наступлению. В случае обострения возможны как торговое противостояние Штатов с ЕС, так и вытеснение американского СПГ с немецкого рынка.

Немецкое издание Bild выпустило противоречивую статью, в которой утверждает, что канцлер Ангела Меркель объявила войну президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу. Причиной стало заявление о готовящихся Вашингтоном санкциях в отношении «СП — 2» — газопровода, который находится на последней стадии строительства.

Я не вижу также другой возможности, кроме как вести переговоры, но вести переговоры решительно — что мы не принимаем этой практики, что эти экстерриториальные санкции оказывают влияние; будем смотреть, как будут развиваться дела вокруг «Северного потока — 2», — заявила в бундестаге Меркель и добавила, что она против экстерриториальных санкций.

Подобные слова вряд ли можно квалифицировать как объявление войны, но возможность введения санкций уже спровоцировала волну протеста среди политиков и общественников. Например, с соответствующими заявлениями выступили «Зелёные» (несмотря на то что они противятся реализации проекта), Восточный комитет германской экономики, Союз машиностроителей и др. На недопустимость санкций указал и глава МИД ФРГ Хайко Маас: он напомнил, что «европейская энергетическая политика определяется в Европе, а не в США». В свою очередь глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил о призыве своей партии (партии «Левых») к правительству ФРГ ответить на американские рестрикции введением пошлин на сжиженный газ из США.

Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Но с ответными мерами Берлин пока не спешит. Из опубликованного Bild внутреннего документа Министерства экономики и энергетики Германии следует: власти ФРГ рассчитывают на достройку «Северного потока — 2» до начала применения подписанного Трампом документа (30-дневный период позволяет вывести газопровод из-под рестрикций). При этом в министерстве готовы к тому, что глава США подпишет закон об оборонном бюджете на 2020 год, в который вошли и санкции против «Северного потока — 2», в ближайшее время, то есть рассчитывают закончить стройку до конца января 2020 года.

На случай, если увернуться от ограничительных мер не удастся, министерство намерено «тщательно изучить конкретные последствия, которые закон окажет на реализацию проекта «СП — 2». После этого будут определены меры реагирования. При этом в ФРГ убеждены: санкции потенциально угрожают не немецким компаниям, а швейцарско-нидерландскому прокладчику труб. Два американских сенатора Тед Круз и Рон Джонсон уже направили в офис предприятия письмо с угрозами.

Это письмо должно официально уведомить вас, ваших сотрудников, вашу компанию и ваших акционеров. Этот закон был принят специально для того, чтобы немедленно остановить работу вашей компании по «Северному потоку — 2» <...> Если компания продолжит выполнять свою работу, даже в течение одного дня после того, как президент подпишет закон о санкциях, будут введены сокрушительные и потенциально фатальные правовые и экономические санкции, — говорится в тексте письма, опубликованном на сайте сенатора Круза.

Руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности Александр Пасечник отметил в беседе с NEWS.ru, что достройка «Северного потока — 2» возможна даже в случае, если придётся сменить компанию, занимающуюся прокладкой труб. Завершение проекта в 30-дневный срок зависит от хода работ в Балтийском море, а следовательно — от погодных условий.

Ангела Меркель Christian Spicker via imago-images.de/Global Look Press

По большому счёту санкции не могут повлиять на проект — газопровод можно достроить и без трубопрокладчика. Если сам Трамп хотел создать проблемы проекту, то он бы это сделал сразу. Александр Пасечник руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности руководитель аналитического управления Фонда национальной энергетической безопасности

Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Андрей Кортунов, говоря о возможности ответных мер Берлина в отношении Вашингтона из-за «Северного потока — 2», заявил NEWS.ru, что вопрос лежит в плоскости взаимоотношений США и Евросоюза.

Ответные санкции могут исходить от Евросоюза. Вопрос «Северного потока — 2» становится частью гораздо более масштабного вопроса взаимных тарифов. Сейчас Трамп обложил тарифами французское шампанское и грозит ввести тарифы в отношении Airbus и автомобилей. Если будет настоящая торговая война, то она будет не немецко-американской, а между ЕС и США. Андрей Кортунов Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД) Гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД)

По мнению эксперта, у Германии есть возможность финансово поддержать компании, которые могут попасть под рестрикции Вашингтона, но ей необязательно вводить пошлины на американский СПГ в рамках ответных мер. Для расширения потребления Германией СПГ необходимо или строительство соответствующей инфраструктуры, или увеличение закупок американского газа из других стран Европы, в частности Польши. Если же Германия не пойдёт ни по одному, ни по второму пути, то только этим она уже нанесёт удар по американскому экспорту. Кроме того, даже если ФРГ не примет каких-либо дискриминационных мер в отношении США, то американской продукции из-за её высокой стоимости без соответствующих дотаций будет сложно удержаться на немецком рынке, а Германия сейчас — один из крупнейших импортёров СПГ из Штатов.