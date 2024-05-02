Пограничники Молдавии задержали на границе с Украиной группу уклонистов

Фото: Мирослав Ротарь/ Sputnik/РИА Новости

Пограничная полиция Молдавии

Пограничная полиция Молдавии задержала на границе группу из шести граждан Украины, уклоняющихся от мобилизации, сообщается на сайте ведомства. Украинцы рассказали, что каждый из них заплатил организаторам незаконного перехода границы по $4 тысячи.

Патруль Токузского сектора пограничной полиции заметил группу украинцев во время дежурства на границе. Отмечается, что шестеро мужчин торопливо двигались вглубь Молдавии.

Задержано шесть украинцев, которые нелегально проникли на территорию Молдавии и запросили убежища на территории страны. По их словам, каждый из них заплатил по $4 тыс. организаторам перехода, — говорится в сообщении.

Ранее МИД Украины предписал зарубежным посольствам приостановить оказание консульских услуг мужчинам призывного возраста, находящимся за границей. Исключением стало только оформление документа для возвращения на родину. Приказ заверил первый заместитель министра иностранных дел Андрей Сибига. Он предписал держать выполнение данного поручения на особом контроле.

Позже депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что недовольные отказом киевских властей в консульских услугах граждане Украины за рубежом могут сдать паспорта. По ее словам, таким людям следует оставаться в другой стране. Согласно проведенным депутатом опросам, около 70% украинцев готовы отказаться от гражданства, чтобы избежать мобилизации. Безуглая назвала такие результаты неутешительными.