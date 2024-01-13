Погибший в украинской тюрьме американский блогер оставил записку Журналист Рубинштейн: погибший в украинской тюрьме блогер Лира болел пневмонией

Фото: Социальные сети

Гонсало Лира

Американский блогер Гонсало Лира, умерший в украинской тюрьме, жаловался на тяжелую пневмонию, рассказал журналист Алекс Рубинштейн в социальной сети Twitter (Х) со ссылкой на записку, полученную от Лиры незадолго до его смерти. Лира сообщил, что врачи долгое время игнорировали его проблемы со здоровьем.

У меня была двусторонняя пневмония (оба легких), а также пневмоторакс и очень тяжелый случай отека. Все это началось в середине октября, но тюрьма проигнорировала это. Они признали, что у меня была пневмония, только на слушании 22 декабря, — процитировал журналист послание блогера.

Ранее журналист Такер Карлсон сообщил, что блогер Гонсало Лира, который неоднократно критиковал президента Владимира Зеленского, умер в украинской тюрьме. По словам Такера, за несколько недель до этого во время беседы отец Лиры заявил, что его сына могут убить. Лира был гражданином США, однако власти Штатов явно «были за то, чтобы его содержали в тюрьме и пытали», заключил журналист.

СБУ задержала блогера в мае 2023 года. В декабре бизнесмен Илон Маск потребовал объяснений от президента Украины по поводу ареста Лиры. Таким образом он отреагировал на заявление Карлсона о том, что Лира подвергается пыткам в украинской тюрьме.

В 2022 году Лира заявил, что США могут устроить провокацию против России в Восточной Европе с участием Литвы и Польши. Он пояснил, что НАТО планирует спровоцировать Москву на применение военной силы в Калининградской области.