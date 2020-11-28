Подросток из Ниццы получил 1,5 года за угрозы отрубить учителю голову

https://static.news.ru/photo/d16983d4-31ad-11eb-98f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michael Bunel via www.imago-images.de/Global Look Press

Суд Ниццы приговорил к 1,5 года тюремного заключения подростка, который отправил преподавателю лицея сообщения с угрозами, что его ждёт участь Самюэля Пати — учителя, обезглавленного 18-летним исламским радикалом.

В соцсетях юноша прочитал, что преподаватель заподозрил учеников в списывании. Он разместил сообщение, в котором пометил преподавателя, с предупреждением о том, что он умрёт так же, как Самюэль Пати.

В ходе заседания подросток признался, что неудачно пошутил, стремясь привлечь внимание девушки, пишет газета Le Figaro. При этом адвокат учителя рассказал, что его подзащитный перестал посещать работу, пока правоохранители не установили, кто стоит за угрозами.

Молодому человеку грозило до семи лет колонии, но с учётом того, что он не привлекался ранее к ответственности и не попадал в поле зрения полиции, суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы.

Как сообщал NEWS.ru, обвинения по делу о жестокой расправе над Самюэлем Пати, преподавателем истории, которого обезглавил исламский радикал в пригороде Парижа 16 октября, выдвинуты в адрес четверых школьников. Всего по делу о пособничестве террористу проходят десять фигурантов.

16 октября 2020 года радикал обезглавил преподавателя истории, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.