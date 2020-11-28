Подросток из Ниццы получил 1,5 года за угрозы отрубить учителю голову

Суд Ниццы приговорил к 1,5 года тюремного заключения подростка, который отправил преподавателю лицея сообщения с угрозами, что его ждёт участь Самюэля Пати — учителя, обезглавленного 18-летним исламским радикалом.
В соцсетях юноша прочитал, что преподаватель заподозрил учеников в списывании. Он разместил сообщение, в котором пометил преподавателя, с предупреждением о том, что он умрёт так же, как Самюэль Пати.
В ходе заседания подросток признался, что неудачно пошутил, стремясь привлечь внимание девушки,
Молодому человеку грозило до семи лет колонии, но с учётом того, что он не привлекался ранее к ответственности и не попадал в поле зрения полиции, суд приговорил его к 18 месяцам тюрьмы.
Как сообщал NEWS.ru, обвинения по делу о жестокой расправе над Самюэлем Пати, преподавателем истории, которого обезглавил исламский радикал в пригороде Парижа 16 октября, выдвинуты в адрес четверых школьников. Всего по делу о пособничестве террористу проходят десять фигурантов.
16 октября 2020 года радикал обезглавил преподавателя истории, который на уроках демонстрировал карикатуры на исламского пророка Мухаммеда. Инцидент произошёл возле школы в коммуне Конфлан-Сент-Онорин.