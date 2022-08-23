«Подлили масла в огонь»: в Чехии удивились реакции США на слова Путина Экс-глава МИД Чехии Каван: США спровоцировали спецоперацию, проигнорировав слова Путина

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Президент России Владимир Путин

Бывший глава МИД Чехии и бывший председатель Генассамблеи ООН Ян Каван заявил, что в Вашингтоне оставили без внимания заявление президента России Владимира Путина о расширении НАТО. Во многом этим США спровоцировали Москву на начало спецоперации на Украине, отметил он в эфире Radio Universum.

Каван уточнил, что удивился отсутствию реакции США на выступление Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году.

Через год Путин повторил все сказанное на Мюнхенской конференции почти теми же словами. К моему удивлению, американцы не только его проигнорировали, но и вскоре после этого пообещали Грузии и Украине членство в альянсе. На мой взгляд, они тем самым подлили масла в огонь, лишний раз спровоцировали Россию, — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что президент США Джо Байден обещал принять Украину в НАТО в декабре 2021 года, хотя в начале 2022 года генсек Альянса Йенс Столтенберг отверг подобный сценарий.

К сожалению, он сказал об этом уже после начала спецоперации России. Если бы он сказал это раньше... С моей точки зрения, это была последняя возможность предотвратить ее начало, — сказал Каван.

Он добавил, что Путин на международных платформах несколько раз предупреждал, что расценит как угрозу России размещение на Украине базы НАТО.

Ранее стало известно, что Владимир Путин 16 августа во время выступления на X Московской конференции по международной безопасности в рамках форума «Армия-2022» заявил: Россия начала специальную военную операцию на Украине в полном соответствии с уставом Организации Объединенных Наций. Он подчеркнул, что целями СВО являются защита граждан РФ и жителей Донбасса.