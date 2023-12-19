Поддубный: ВСУ несут колоссальные потери в зоне СВО Поддубный показал кадры боев в районе Торского выступа

Фото: МО РФ

Военный корреспондент Евгений Поддубный опубликовал в своем Telegram-канале видео боев в районе Торского выступа. На кадрах российские военнослужащие уничтожают и выводят из строя технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Терн. Военкор уточнил, что это всего лишь один день работы отряда, и заявил, что масштабы потерь ВСУ колоссальные.

Это только сутки работы одного отряда, вы представляете масштабы потерь у противника на всем фронте? Колоссальные. И именно эти колоссальные потери стали причиной того, что Запад начал осознавать отсутствие перспектив у киевского режима. Тяжелая и успешная работа на передке влияет на все процессы. Даже очень далекие. Слава гвардейцам, — пишет журналист.

Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил о наступлении российских военных у Артемовска в Донецкой Народной Республике. По информации канала, солдаты армии России продвинулись на 500 метров, выбивая украинских военных из «бахмутских садов». Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Ранее командир штурмового подразделения с позывным Шустрый сообщил, что спецназ «Ахмат» активно преодолевает препятствия на Артемовском направлении. Он отметил, что украинская сторона пыталась активизироваться во время саммита НАТО, однако в настоящее время уровень их сил существенно снизился. По словам Шустрого, ВС РФ уже захватили большую часть высот, им осталось преодолеть короткий участок, после чего обеспечение в сторону Клещеевки со стороны ВСУ станет практически невозможным.