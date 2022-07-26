Не трогай вентиль! страны ЕС снизят потребление газа только добровольно Почему европейцы не могут договориться об обязательном для всех сокращении энергопотребления к зиме

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Министры энергетики стран ЕС договорились 26 июля в Брюсселе, что механизм, позволяющий вводить обязательное снижение спроса на газ, будет запускаться их общим решением, а не Еврокомиссией. Как сказано в итоговом релизе Европейского совета, снижение потребления газа будет "добровольным". По сравнению с первоначальным вариантом в конечном политическом решении прописано гораздо больше исключений для отдельных государств и гораздо меньше «обязаловки». Причем ряд членов ЕС заранее предупредили, что не намерены делиться с соседями запасами топлива. Напомним, встреча в столице Евросоюза была посвящена чрезвычайному плану по сокращению потребления газа, который оказался в дефиците в том числе из-за введенных самим же Евросоюзом санкций.

Еврокомиссия изначально предлагала ввести обязательное для всех членов ЕС сокращение потребления газа на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023-го. Обязательные целевые показатели экономии будет уполномочен утверждать только Совет ЕС, но не Еврокомиссия. Для этого потребуется одобрение по меньшей мере 15 из 27 стран-участниц, на которые в целом приходится не менее 65% от общего населения Евросоюза. Также Еврокомиссия не сможет самостоятельно объявлять чрезвычайную ситуацию по газу.

Как пишет Spiegel online, Кипр, Мальта и Ирландия заранее выторговали для себя исключение из общих требований: им не придется брать на себя обязательства по экономии газа, если они напрямую не подключены к газовой сети другого государства — члена ЕС. В целом договоренности предполагают «сепаратные условия» для некоторых других стран, которые не зависят от российского газа (Португалия, Испания) и не подключены к европейской энергосистеме (страны Балтии). Все они подробно прописаны в документе, передает dpa со ссылкой на источники в дипломатических кругах.

Впрочем, Совет Европы оставил за собой право объявить предупреждение в случае существенного риска серьезной нехватки газа или исключительно высокого спроса на газ, а также - если пять или более государств-членов ЕС столкнутся с нехваткой газа на национальном уровне и попросят Еврокомиссию ввести режим сокращения потребления.

Тем временем 26 июля цены на газ в Европе превысили $2000 за тысячу кубометров.

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press Европейская комиссия в Брюсселе

Еще до нынешней встречи в Варшаве, а за ней и в нескольких других столицах стран ЕС четко дали понять, что своя рубашка ближе к телу, чем общеевропейская солидарность. И если кто-то в Еврокомиссии предполагает, что поляки, греки, киприоты, испанцы, португальцы собираются мёрзнуть предстоящей зимой лишь потому, что такая перспектива грозит немцам и еще десятку стран, у которых нет альтернативы российским поставкам, то крупно ошибается.

В Германии, где с ужасом думают о предстоящей зиме, призывали соседей затянуть пояса вместе с немцами.

Мы в Европе должны экономить энергию, в первую очередь газ. Это означает, что страны, которые непосредственно не затронуты сокращением поставок из России, обязаны помочь остальным. В противном случае европейская солидарность превращается в фикцию, — заявил ранее вице-канцлер, министр по вопросам экономики и климата ФРГ Роберт Хабек.

Те страны ЕС, которые сумели закачать в свои хранилища достаточно топлива, чтобы пережить зиму, например, Польша, либо вообще не покупают российский газ как Испания, намерены защищать собственную «энергосуверенность».

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon/Global Look Press Газораспределительная станция

В Мадриде назвали эти планы «не самыми эффективными и не самыми справедливыми». В Афинах вообще припомнили, как Греция в 2015 году просила финансовой поддержки у ЕС и как тогда в Берлине и других столицах не упоминали про общеевропейскую солидарность. А в Варшаве назвали проект Еврокомиссии «противоречащим идее энергобезопасности и демократии».

Главным противником любых решений по распределению российского природного газа выступила, как обычно, Венгрия. Она оказалась самой «прижимистой» среди всех стран ЕС: там предупредили, что не пропустят ни одного кубометра газа далее своих границ начиная с 1 августа. Более того, глава МИД и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто накануне лично слетал в Москву для проведения сепаратных переговоров о дополнительных закупках российского газа к зиме.

К вторнику в поддержку плана Еврокомиссии однозначно высказались только ФРГ, Дания, Словения, Люксембург и Нидерланды.

Споры вокруг газораспределения в Евросоюзе показывают стремительную деградацию его высшего управленческого звена, сказал NEWS.ru эксперт рынка ресурсов и энергетики Владимир Демидов.

Требования Еврокомиссии к всеобщему обязательному сокращению потребления газа не просто политически противоречивы. Они бессмысленны с точки зрения технологии. Дело в том, что не существует единой для всей Европы газопроводной системы, она состоит из нескольких не сообщающихся между собой «островов». Поэтому сокращение потребления, например, на Иберийском полуострове никак не поможет наполнить газохранилища в Чехии, и наоборот. В самих странах ЕС это отлично знают. Непонятно, почему эти элементарные вещи не понимают в Еврокомиссии. Владимир Демидов замруководителя проектного офиса ООО «Газпром-инвест»

Фото: Fotostand / K. Schmitt/Global Look Press

На этом фоне «Газпром» предупредил, что начиная со среды, 27 июля, снизит объемы прокачки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток — 1» по «техническим причинам» — до 33 млн кубометров в сутки. На начало 2022 года Евросоюз получал из России около 40% (155 млрд кубометров) всего потребляемого там природного газа.