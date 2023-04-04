Под Днепром нашли тонны ворованных продуктов ВСУ ГБР Украины нашло три тонны ворованных продуктов для ВСУ под Днепром

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Сотрудники Государственного бюро расследований (ГБР) Украины обнаружили в Днепропетровской области три тонны украденных продуктов, которые предназначались для бойцов ВСУ, об этом ведомство сообщило в Telegram. По данным ГБР, группа преступников похищала еду, после чего перепродавала ее украинским военным по завышенной цене.

ГБР обнаружило еще один склад на Днепропетровщине, в котором злоумышленники хранили ворованную продукцию: сгущенку, консервированные фрукты и овощи, крупы, макароны, соки, тушеные и другие продукты общим весом около трех тонн, — говорится в сообщении ведомства.

В качестве подозреваемых по делу о злоупотреблении служебным положением проходят бухгалтер логистического центра, трое экспедиторов, главный менеджер и заведующий составом. Сейчас сотрудники ГБР устанавливают полный круг лиц, причастных к воровству продуктов. Часть еды была передана на безвозмездной основе бойцам ВСУ.

Ранее ГБР Украины раскрыло схему масштабных хищений продуктов питания, предназначавшихся для ВСУ. В ходе обысков силовики изъяли порядка 30 тысяч банок тушенки, а также около 4 млн гривен в разной валюте.