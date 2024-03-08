Победительницу множества лотерей заподозрили в мошенничестве The Sun: британку заподозрили в махинациях после частых выигрышей в лотерею

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В Великобритании 69-летнюю жительницу Лондона Амелию Барнем заподозрили в мошенничестве после целой серии побед в лотереях, передает The Sun. Сейчас британка не может получить полагающиеся ей деньги за последний розыгрыш и считает ситуацию отвратительной и позорной.

Барнем регулярно участвует в различных лотереях и тратит на это порядка 240 фунтов в месяц, всего ей удалось выиграть 23,6 тысячи фунтов. Когда она в очередной раз стала победительницей в розыгрыше компании Allwyn 800 фунтов, деньги ей отдавать не захотели. Сначала представители компании потребовали подтвердить подлинность билета в магазине, где она его купила, что женщина и сделала.

Однако после ей сказали, что нужно связаться с самой лотерейной компанией, там запросили фото лицевой и оборотной стороны билета. Но и этого оказалось недостаточно — руководство Allwyn решила направить к женщине домой детектива, чтобы он все проверил. Мужчина сфотографировал все документы, сам лотерейный билет и уехал, ответа от компании пока нет.

Они сказали, что это из-за количества одержанных мною побед. Я считаю отвратительным и позорным то, как со мной обошлись, — призналась Барнем.

Ранее 19-летняя жительница Торжка Тюменской области, работавшая продавщицей, украла около 800 лотерейных билетов, но выиграть ей так и не удалось. Ущерб оценили в 165 тысяч рублей, а самой девушке грозит уголовное дело.