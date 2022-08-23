«Победа не за горами»: военный эксперт о переломном моменте спецоперации Военный эксперт Дандыкин предрек скорую победу России в Донбассе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Преодоление российскими войсками рубежа Соледар — Артемовск может стать переломным моментом в спецоперации на Украине, рассказал «Радио 1» военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, продвижение замедлено, так как российская армия избегает неоправданных потерь. Также эксперт предполагает тайные поставки американского вооружения ВСУ.

Бои идут на линии Северск — Соледар — Артёмовск. Помимо этого, бои также идут в районе Авдеевки, после Песков, чтобы отодвинуть войска от Марьинки и Донецка. В принципе, Донецкая дуга сейчас самый укреплённый район ВСУ. Туда вкачано столько бетона, металла и всего остального... Наши бойцы работают, выбивают противника и, в общем-то, близки к успеху, — сообщил он.

Бои идут также на Харьковском, Херсонском и Николаевском направлениях — «чтобы противник не расслаблялся». Перед российской армией поставлена задача избегать неоправданных потерь, поэтому продвижение идет медленно, отметил Дандыкин.

В целом, я считаю, победа в Донбассе не за горами, — заключил Дандыкин.

Эксперт также не исключает тайных поставок американского вооружения в ВСУ, включая ракеты более дальнего действия.

Накануне военный эксперт Юрий Кнутов рассказал о продвижении российских войск на Украине. По его словам, армия России применяет тактику выдавливания противника по всей линии фронта. Эксперт ожидает новости о прорыве обороны противника в ближайшее время.