По Финляндии пошла волна протестов с требованием открыть границу с Россией «Фонтанка»: митинги из-за закрытия КПП с Россией прошли в городе Лаппенранте

Фото: Kimmo RÃ¤isÃ¤nen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Второй день подряд в Финляндии проходят митинги с требованием открыть границы с Россией, сообщает «Фонтанка». По данным газеты, 19 ноября протестующие собрались в приграничном городе Лаппенранте, на акцию пришли несколько десятков человек, некоторые из них держали в руках украинские флаги.

Наша задача не ополчить против себя финское общество и правительство, а добиться возможности пересекать границу на юге Финляндии тем людям, которые имеют для этого законные основания, — сказали организаторы акции.

Накануне митинг против закрытия КПП на границе России и Финляндии прошел в Хельсинки. Около 300 человек собрались у здания финского парламента. Участниками акции были граждане РФ.

Помимо этого, граждане Финляндии составили петицию с требованием открыть границы с РФ. Авторы прошения отметили, что решение правительства может негативно отразиться на людях, у которых есть родственники и в Финляндии, и в России. Сейчас петиция уже набрала 13 тысяч подписей.

Ранее Финляндия решила с 18 ноября закрыть четыре из восьми пунктов пропуска на границе с Россией, следует из сообщения финского правительства. Руководство страны назвало это реакцией на то, что к «восточной границе» в последние дни приезжает все больше граждан третьих стран с просьбой предоставить убежище. По мнению Хельсинки, это «организованное явление», в котором играет роль «иностранное государство».

Также 19 ноября Финляндия временно закрыла еще один, пятый пункт пропуска на границе с РФ. Пограничная служба страны объяснила решение перегруженностью КПП.