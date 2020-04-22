Первый пациент с COVID-19 умер в ЛНР

https://static.news.ru/photo/3acbbcdc-84a4-11ea-9bcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Первый пациент, заражённый коронавирусом, скончался в самопровозглашённой Луганской народной республике. Об этом рассказала глава Минздрава ЛНР Наталия Пащенко.

Она пояснила, что речь идёт о 74-летнем мужчине, который являлся носителем коронавируса. Причиной его смерти стала сердечно-сосудистая патология, а не дыхательная недостаточность. К аппарату ИВЛ пациент подключен не был, передаёт РИА Новости.

Всего в ЛНР выявлено 48 случаев инфицирования COVID-19. В республике действует режим повышенной готовности.

Как писал NEWS.ru, первый случай заражения был зафиксирован в ЛНР в конце марта. Коронавирус был выявлен у жителя Славяносербского района.

В мире насчитывается более 2,5 млн инфицированных. Скончались более 177 тысяч человек, выздоровели – свыше 697 тысяч. В России на сегодняшний день зафиксировано 57,9 тысячи случаев заражения коронавирусом. Число выздоровевших пациентов составляет 4,4 тысячи человек, умерли – 513.