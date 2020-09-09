Пассажирский поезд столкнулся с техническим составом в Чехии

В Чехии произошло столкновение пассажирского поезда и технического состава, используемого для ремонта и диагностики состояния железнодорожных путей. В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.
Инцидент произошёл на вокзале города Кдине на юго-западе страны около 07:15 по местному времени (08:15 мск). Об этом
Среди пострадавших один человек находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, виновным в столкновении является машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. Также в столкновении может быть виновным диспетчер, который следил за безопасностью движения на данном участке железной дороги.
По словам пресс-секретаря аварийно-спасательных служб Рафа Свободова, на месте происшествия продолжают работать спасатели. Отмечается, что число раненных может возрасти.
12 августа в Шотландии сошёл с рельсов пассажирский поезд, сообщал NEWS.ru. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в районе ЧП прерывалось из-за ливней. Жертвами аварии стали два человека.
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