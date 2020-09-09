Пассажирский поезд столкнулся с техническим составом в Чехии

https://static.news.ru/photo/f1b6b1c6-f26e-11ea-8d2e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Policie ČR

В Чехии произошло столкновение пассажирского поезда и технического состава, используемого для ремонта и диагностики состояния железнодорожных путей. В результате происшествия пострадали не менее 13 человек.

Инцидент произошёл на вокзале города Кдине на юго-западе страны около 07:15 по местному времени (08:15 мск). Об этом сообщает iDNES.cz со ссылкой на представителя объединённого корпуса пожарных и спасателей Чехии Петера Понцара.

Среди пострадавших один человек находится в тяжёлом состоянии. По предварительным данным, виновным в столкновении является машинист пассажирского поезда, который при въезде на вокзальные пути не заметил стоявший там технический состав. Также в столкновении может быть виновным диспетчер, который следил за безопасностью движения на данном участке железной дороги.

По словам пресс-секретаря аварийно-спасательных служб Рафа Свободова, на месте происшествия продолжают работать спасатели. Отмечается, что число раненных может возрасти.

12 августа в Шотландии сошёл с рельсов пассажирский поезд, сообщал NEWS.ru. Незадолго до крушения железнодорожное сообщение в районе ЧП прерывалось из-за ливней. Жертвами аварии стали два человека.