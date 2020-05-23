Пассажир с коронавирусом одним плевком убил таксиста в Лондоне

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В Лондоне водитель такси умер от коронавируса после того, как в него плюнул пассажир.

Мужчина отказался платить за поездку девять фунтов стерлингов и плюнул в таксиста, сообщив, что инфицирован коронавирусом, передаёт Mirror.

Спустя несколько дней 61-летний водитель почувствовал недомогание и его доставили в больницу. Болезнь протекала в тяжёлой форме, и 18 мая пациент скончался. Семья умершего собрала деньги на похороны с помощью благотворительной платформы в интернете.

Ранее в Великобритании пьяную женщину, покашлявшую на полицейского, приговорили к трём месяцам лишения свободы. Нарушительница, которая кричала, что заражена коронавирусом, признала вину, писал NEWS.ru.

ВОЗ объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой коронавирусной инфекции, зародившейся в Китае в конце 2019 года. По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 5,2 млн человек, погибли около 338 тысяч, выздоровели примерно 2,1 млн.

В России на 23 мая общее число инфицированных достигло 335 882 (+9434 за последние сутки), выздоровели 107 936 человек (+8111 за последние сутки), умерли 3388 человек (+139 за последние сутки). В Москве — 161 397 (+3190 за последние сутки) инфицированных, 47 413 выздоровели (+3831 за последние сутки), 1934 умерли (+67 за последние сутки).