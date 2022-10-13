ПАСЕ обвинила Россию в «терроризме» ПАСЕ приняла резолюцию о признании российского режима «террористическим»

Фото: Council of Europe Parliamentary/via Globallookpress.com

Члены Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) в принятом заявлении по ситуации на Украине обвинили Россию в «терроризме», передает ТАСС со ссылкой на текст резолюции об «эскалации» украинского конфликта. Уточняется, что из 612 депутатов, числящихся в составе ассамблеи, присутствовали только 100. За включение в текст поправки, называющей РФ «террористическим режимом», проголосовали 99 депутатов, один воздержался.

В резолюции ее авторы призвали страны — члены организации «оказывать максимальное давление на Россию». Они также рекомендовали «предоставить финансовую поддержку в восстановлении Украины».

При этом известно, что ПАСЕ является консультативной структурой и ее заявления не носят обязательного характера.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в эфире всеукраинского телемарафона попросил ПАСЕ помочь взыскать с России компенсацию за специальную военную операцию. Он заявил, что Киев уже проработал соответствующий компенсационный механизм. Кроме того, Зеленский призвал поддержать демилитаризацию территории Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Также глава государства призвал страны Запада предоставить Украине современные системы противовоздушной и противоракетной обороны.