Партия Зеленского отказалась от украинских денег

https://static.news.ru/photo/bbaa8776-8584-11ea-9fcd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pavlo_bagmut/Global Look Press

Партия президента Украины Владимира Зеленского — «Слуга народа» — отказалась от финансирования за счёт госбюджета до конца 2020 года, рассказала замглавы фракции в Верховной раде Евгения Кравчук. Освободившиеся деньги потратят на борьбу с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19).

Она также призвала остальные политические объединения «подхватить эту эстафету». Киев планировал перечислить в 2020-м около 140 млн гривен «Слуге народа» ($5 млн).

Мы профинансируем общественные организации, которые занимаются закупкой медикаментов, медсредств и оборудования для борьбы с вирусом, — написала Кравчук на своей официальной странице в социальной сети Facebook.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский поддержал решение правительства страны продлить ограничительные меры до 11 мая 2020 года и заявил, что у властей есть чёткий план действий, состоящий из пяти этапов, которые в ближайшее время озвучат.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Незалежной заявил, что Киев получит финансовую помощь от Еврокомиссии в размере €1,2 млрд. По словам президента, ЕК уже формально объявила об этом решении.