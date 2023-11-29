В Париже назвали сроки предоставления гарантий безопасности Киеву Париж надеется договориться с Киевом о гарантиях безопасности до 2024 года

Фото: МО Украины

Франция намерена завершить переговоры и подписать соглашение с Украиной по гарантиям безопасности уже к началу 2024 года, заявила официальный представитель МИД Франции Анн-Клер Лежандр. По ее словам, которые приводит ТАСС, сейчас продолжается работа по подготовке договоренностей.

Мы продолжаем подготовку договоренностей по гарантиям безопасности с нашими украинскими партнерами, чтобы к концу этого или началу следующего года такое соглашение было заключено, — сказала Лежандр.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель написал статью под названием «В центре бури». Там он выразил мысль, что наиболее весомой гарантией безопасности для Украины может быть членство страны в Евросоюзе.

На это обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова. Она заметила, что название статьи полностью копирует наименование эротического фильма, снятого в Испании в 1970-х годах. Там молодая и богатая женщина бросает своего заботливого мужа и уходит к другому. После этого ее хотят убить и периодически насилуют. «Казалось бы, при чем здесь Украина?», задалась вопросом Захарова.

Между тем глава Евросовета Шарль Мишель признал, что среди лидеров ЕС пока нет согласия по началу переговоров с Украиной о членстве в ЕС. По этому вопросу неоднократно отрицательно высказывалась Венгрия, пояснил он.