Папа Римский с сентября возобновит публичные коллективные аудиенции

https://static.news.ru/photo/865b9e16-e795-11ea-a8a9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

Папа Римский Франциск возобновит со 2 сентября коллективные аудиенции в присутствии верующих, следует из сообщения службы печати Святого престола.

Так, согласно рекомендациям санитарных служб, коллективные аудиенции пройдут на открытом воздухе во дворе Святого Дамаса Апостольского дворца. Принять участие в мероприятии можно без пригласительных билетов, передаёт ТАСС.

Начиная с марта в связи с пандемией COVID-19 коллективные аудиенции проходили в режиме онлайн. Они транслировались из библиотеки Апостольского дворца. Последний раз мероприятие в таком формате проходило в среду, 26 августа. В своей проповеди понтифик затронул тему пандемии и её социальных последствий.

В период карантина, введённого властями Италии с 10 марта по 18 мая, традиционные воскресные папские проповеди также проходили онлайн. Тем не менее уже в мае Франциск стал обращаться к верующим из окна Апостольского дворца — послушать проповедь на площади Святого Петра можно было при соблюдении мер профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что Франциск призвал к прекращению насилия в Белоруссии и началу диалога.

Выступая перед верующими, понтифик заявил, что его мысли обращены к «дорогой Белоруссии», и он внимательно следит за происходящими в республике событиями.