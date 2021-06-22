Памятник Тарасу Шевченко раскрасили в российский триколор
Кирилл Николаев
Кирилл Николаев
18:49, 22 июня 2021
Фото: UkrEmbassyDK/facebook.com
Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене раскрасили в цвета российского флага в ночь перед игрой сборных России и Дании на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщили на странице посольства Украины в Дании в социальной сети Facebook.
Монумент быстро привели в порядок. В посольстве считают этот поступок актом вандализма и провокацией в отношении Украины.
Надеемся, датская полиция оперативно отреагирует на наше заявление и привлечёт виновных к ответственности, — говорится в сообщении.
Ранее двое подростков были задержаны по подозрению в осквернении памятника Герою России Олегу Пешкову в Арсеньеве Приморского края. Мемориал на Калининской улице был в ужасном состоянии: цветы вырваны и раскиданы по территории сквера. По камерам видеонаблюдения полицейские вычислили двух девочек 14 и 15 лет. Как выяснилось, школьницы не только вырвали цветы возле мемориала, но и справили возле него нужду.
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