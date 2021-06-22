Памятник Тарасу Шевченко раскрасили в российский триколор

Памятник украинскому поэту Тарасу Шевченко в Копенгагене раскрасили в цвета российского флага в ночь перед игрой сборных России и Дании на чемпионате Европы по футболу. Об этом сообщили на странице посольства Украины в Дании в социальной сети Facebook.

Монумент быстро привели в порядок. В посольстве считают этот поступок актом вандализма и провокацией в отношении Украины.

Надеемся, датская полиция оперативно отреагирует на наше заявление и привлечёт виновных к ответственности, — говорится в сообщении.