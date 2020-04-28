Отмену карантина во Франции могут перенести с 11 мая на более поздний срок

https://static.news.ru/photo/f0772b86-895c-11ea-b4ac-fa163e074e61_660.jpg Фото: Panoramic/Global Look Press

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп заявил, что негативная эпидемиологическая ситуация, вызванная коронавирусом, может вынудить власти страны отложить отмену карантина, намеченную на 11 мая. Ограничительный режим был введён во Франции с 17 марта.

Если показатели к 11 мая будут негативными, мы перенесём отмену режима карантина на более поздний срок, — цитирует ТАСС премьер-министра.

Как писал NEWS.ru, главный санитарный врач РФ, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова сочла справедливым предложение продлить режим ограничений в России до 12 мая. Она сказала, что пообщалась с учёными, и они говорят «ровно то же».

По данным Университета Джонса Хопкинса на 28 апреля, число умерших от коронавируса в мире достигло 211 159 человек, число инфицированных COVID-19 стало 3 041 517 человек, выздоровели 894 тысячи. В тройку лидеров по количеству зарегистрированных случаев заражения вошли: США (988 451 случай заражения и 56 245 умерших), Испания (229 422 случая заражения и 23 521 жертва) и Италия (199 414 случаев заражения и 26 977 случаев с летальным исходом).