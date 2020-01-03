https://static.news.ru/photo/ccd2070c-2fd2-11ea-b351-fa163e074e61_660.jpg Ирина Хакамада Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Компания Taryan Group отменила выступление Ирины Хакамады на бизнес-форуме в Киеве. Основанием для этого послужила её позиция по Крыму.

В компании отметили, что пригласили на мероприятие спикеров из разных стран мира, чтобы они поделились своим опытом и ценностями.

Но так вышло, что некоторые из этих ценностей, на поверку, не соответствуют нашим, — говорится в сообщении организаторов в Facebook.

Они пояснили, что провели проверку и согласовали въезд Хакамады на Украину, но в итоге приняли решение отказаться от её участия.

Ранее NEWS.ru писал, что против приезда Хакамады на Украину высказался лидер запрещённой в РФ организации «Меджлис крымско-татарского народа» Рефат Чубаров. При этом он назвал политика «московской дрянью». За Хакамаду вступилась депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая укорила его за оскорбление женщины.