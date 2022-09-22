Орбан назвал пользу для ЕС от снятия санкций с России Премьер Венгрии Орбан: без антироссийских санкций экономика Европы могла бы восстановиться

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Виктор Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после снятия с России санкции в Европе сразу снизятся цены и инфляция. Экономика ЕС при этом получит шанс восстановиться и избежать рецессии, отметил он на совещании правящей коалиции партии Фидес и Христианско-демократической народной партии, сообщает издание Magyar Nemzet.

Если бы санкции сняли, цены сразу упали бы вдвое, инфляция тоже снизилась бы. Без санкций экономика Европы восстановилась бы и могла бы избежать надвигающейся рецессии, — объяснил Орбан.

Политик еще раз указал на то, что санкции являются причиной экономических и энергетических проблем. Когда их принимали, в Брюсселе обещали удар по Москве, напомнил Орбан.

С тех пор стало ясно, что введенные санкции наносят больший ущерб Европе, чем России, — подчеркнул премьер.

Он призвал членов правящей коалиции добиваться того, чтобы антироссийские санкции отменили в ЕС не позднее конца года.

Ранее стало известно, что Украина может потерять треть или половину своей территории, заявил Виктор Орбан. По его словам, конфликт на Украине может продлиться до 2030 года. При этом Орбан раскритиковал антироссийские санкции и заметил, что Европе теперь приходится «стрелять себе в ногу».