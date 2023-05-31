Опубликованы снимки здания украинской разведки после удара России

Фото: wikimapia.org

Главное управление разведки Министерства обороны Украины

Telegram-канал «Украина.ру» опубликовал спутниковые снимки здания штаб-квартиры Главного управления разведки Минобороны страны после российского удара. на снимке от 30 мая видно, что внутренний двор и стоянка ГУР завалены землей.

На спутником снимке, сделанном 25 мая, эта область чистая.

Напомним, 30 мая президент России Владимир Путин сообщил, что несколько дней назад Москва нанесла удар по центрам принятия решений — по штабу военной разведки Украины, который находится в черте Киева.

Такое заявление он сделал на фоне атаки дронов на Москву. По словам главы государства, Киев выбрал путь запугивания России и провоцирует Москву на зеркальные действия.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что утром 30 мая на подлете к столице были сбиты несколько дронов. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил, что несколько зданий в столице получили повреждения при атаке БПЛА, серьезно никто не пострадал.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу добавил, что целью атаки украинских беспилотников были гражданские объекты Москвы. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о теракте.