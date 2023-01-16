Опубликованы кадры задержания главы итальянской мафии «Коза Ностра»

Фото: Zuma\TASS

Опубликовано видео задержания одного из главарей преступной организации «Коза ностра» Маттео Мессину Денаро, который возглавлял список самых разыскиваемых боссов мафии. На кадрах, которые приводит Daily Mail, Денаро спокойно идет к машине, сопровождаемый полицией.

Маттео Мессину, скрывавшегося от правосудия в течение последних 30 лет, задержали 16 января в одной из частных клиник в Палермо, где он проходил курс лечения. В операции принимали участие несколько десятков карабинеров, однако на видео попали лишь нескольких силовиков.

По данным агентства ANSA, Денаро заочно приговорен к пожизненному заключению по делу об убийстве борцов с мафией Джованни Фальконе и Паоло Борселлино, которое произошло в 1992 году.

Ранее лидер парламентского «Движения за перемены» Небойша Медоевич заявил, что экс-руководство Черногории во главе с Демократической партией социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича срослось с мафией. По его словам, об этом свидетельствует задержание спецпрокурора Саши Чадженовича, обвинявшего спецслужбы России и черногорских политиков в подготовке госпереворота в 2016 году.