Опубликовано видео побега Артема Усса из-под домашнего ареста в Италии

Фото: Социальные сети

Артем Усс

Медиакомпания Alanews опубликовала кадры побега из-под домашнего ареста в Италии сына красноярского губернатора 40-летнего Артема Усса. На кадрах, снятых камерами наружного наблюдения, видно, как двое мужчин покидают здание, после чего садятся в автомобиль и уезжают. Кроме того, на кадрах показан маршрут беглецов. Итальянские власти сообщают, что Усс в составе группы из четырех машин доехал до границы со Словенией. Далее ему помогли добраться до России.

Артема Усса арестовали в октябре 2022 года в аэропорту Милана по запросу США, когда тот собирался вылететь в Турцию. Прокуратура США обвинила его в нарушении американских санкций против России и Венесуэлы, отмывании денег и незаконных сделках.

Газета Corriere della Sera ранее писала, что Уссу помогли бежать порядка шести-семи сообщников. Кроме того, во время его побега использовался глушитель частот, с помощью которого подавлялись сигналы с его браслета. По данным газеты, бежать Уссу помогли российские спецслужбы, поскольку россиянин не смог бы самостоятельно организовать «такой хирургический побег», учитывая его ограниченные связи в Италии.

Позднее Усс заявил российским журналистам, что он сбежал из-под домашнего ареста в Италии, потому что не верил в объективность местного правосудия, которое «готово прогнуться под давлением властей США». На момент этого интервью, по его словам, он находился в России.