Опрос: немцы ценят «напористость» и консерватизм Путина

https://static.news.ru/photo/c5cc0c9e-0517-11eb-8dda-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Центр восточноевропейских и международных исследований ZOiS провёл исследование, согласно которому немцы позитивно относятся к президенту России Владимиру Путину и ценят в нём «напористость», а также отстаивание традиционных ценностей.

Как пишет немецкое издание Zeit, во главу угла жители Германии ставят признание Путиным позитивной роли СССР в воссоединении ФРГ и ГДР. Кроме этого, им нравится «напористость» президента России, которой «недостаёт Германии», считают опрошенные.

Немцам также нравится отстаивание Путиным вопросов «традиционных ценностей и национальной гордости». В то же время издание прослеживает связь между позитивным отношением у Путину и негативным — к немецким властям. Как правило, те немцы, которые хорошо отзываются о российском лидере, критикуют действия властей Германии.

Более позитивное отношение к Путину характерно для жителей Восточной Германии, пишет Zeit. Так, например, 57,3 восточных немцев не считают, что президент России планирует проводить в своей стране репрессии. В Западной Германии с этим утверждением согласно уже меньше жителей — 51,7%.

В бывшей ГДР в репрессивном характере власти российского лидера уверены всего 26%, тогда как на Западе — 32%. Интересен и вывод, который делает из этого Zeit.

Если посмотреть на эти цифры на фоне отравления Алексея Навального, новой Конституции России с возможным продлением срока полномочий Путина до 2036 года и подавлением оппонентов, то возникает вопрос: на основании информации каких источников большинство немцев составили такой положительный образ Путина, — недоумевает немецкое издание.

Как сообщал NEWS.ru, результаты опроса ВЦИОМ, опубликованные в июне 2020 года, свидетельствуют о том, что президенту РФ Владимиру Путину доверяют 70% россиян. В то же время на Западе принято считать, что эти данные завышены. Там обычно публикуют рейтинги Путина, показывающие, как российский лидер якобы теряет популярность.

В последний раз публикацией такого спорного рейтинга отметилось американское информационное агентство Bloomberg, которое при этом заявило, что оперирует данными ВЦИОМ. Оказалось, что Bloomberg сделал выборку из результатов ВЦИОМ только тех респондентов, которые считают Путина лишь одним из политиков, которым можно доверять, а не всецело поддерживают российского лидера.