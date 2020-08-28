Оппозиция и власти сравнялись на выборах в Черногории

Фото: pixabay.com

Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что никто не хочет делать из Белоруссии «новую Украину». По его словам, в этом конфликте Россия и Евросоюз не противостоят друг другу.

Об этом он написал в своём авторском материале в Le Journal du Dimanche. Он напомнил, что протестующие в стране используют не европейские флаги, а прежние символы страны. Никто не заинтересован...