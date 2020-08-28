Оппозиция и власти сравнялись на выборах в Черногории

Представитель Центра мониторинга выборов рассказал о результатах экзитполов, проведённых в ходе голосования на выборах в парламент страны. Оппозиционные силы и власти получили практически одинаковый результат.
Правящая левоцентристская Демократическая партия социалистов, по данным социологов, набрала 34,4%, а коалиция оппозиции «За будущее Черногории» — 33,4%,
Ещё одна оппозиционная коалиция «Мир — наша нация» получила 12,5%. Таким образом, если оппоненты власти смогут объединиться, они получат в сумме примерно 46%.
Как писал ранее NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что накануне парламентских выборов высшие должностные лица Черногории «разыгрывают антироссийскую карту» в собственных политических и электоральных интересах и сознательно нагнетают напряжённость. Москву заранее голословно обвиняют в стремлении влиять на конфликт властей Черногории с Сербской православной церковью, вмешательстве в избирательный процесс на стороне антиправительственных сил, приписывают реализацию «имперских амбиций на Балканах», отметили в ведомстве.
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