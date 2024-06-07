«Они не самоубийцы»: политолог об отправке войск НАТО на Украину Политолог Рар: страны НАТО вряд ли захотят отправить свои войска на Украину

Фото: Army National Guard Capt. Angela Clemons

Страны — участницы НАТО вряд ли захотят отправить свои войска на Украину, считает немецкий политолог Александр Рар. В разговоре с NEWS.ru эксперт подчеркнул, что не совсем понимает, чего пытаются добиться власти Великобритании и Франции. По его словам, ему всегда казалось, что они не самоубийцы.

Если совсем честно, то я не думаю, что страны НАТО пошлют свои войска на Украину. Каких-то инспекторов — да, военные контингенты — вряд ли. Но я живу в Германии, я знаю настроение в этой стране. Я не совсем понимаю, чего хотят добиться британцы и французы. Мне всегда казалось, что они не самоубийцы, — пояснил эксперт.

Политолог предположил, что Запад пытается психологически надавить на Россию. По его мнению, Европа хочет показать, что не боится атомной войны, если на кону стоит вероятность «потери Украины». Рар заметил, что в НАТО произошел раскол. Так, по его словам, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан критикует Альянс, хотя раньше внутри организации никто этого не делал.

Прибалты и поляки говорят, что готовы идти сражаться на Украине. Но только в том случае, если будут чувствовать поддержку в этом от США. Поэтому все зависит от США. Если те направят войска на Украину, это одно дело. Но если они, как уверяют, не хотят напрямую вмешиваться в конфликт, другие страны, может быть, за исключением французов, не пойдут, — заключил Рар.

Орбан ранее заявил, что, если Запад говорит о возможной отправке войск на Украину, это уже решенный вопрос. Премьер-министр Венгрии отметил, что в Европе царит военный психоз, который и подталкивает страны Запада к такой тактике.