«Они идут глубже»: Зеленский рассказал Западу об успехах наступления России Зеленский: ВС России все глубже продвигаются на территорию Украины

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

ВС России уверенно продвигаются вглубь территории Украины, заявил президент Владимир Зеленский. В интервью Agence France-Presse он отметил, что под Харьковом сложилась «контролируемая, но не стабилизированная» обстановка.

Мы должны быть трезвыми и понимать, что они идут глубже на нашу территорию. А не наоборот. И это все равно их преимущество, — сказал Зеленский.

Он также указал, что продвижение Вооруженных сил России в Харьковской области является «лишь первым шагом». Глава государства добавил, что Киев нуждается в системах противовоздушной обороны и испытывает дефицит личного состава.

Ранее группировка войск «Север» российской армии отразила десять контратак украинских штурмовиков, а также еще дальше продвинулась вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Глава пресс-центра группировки Сергей Зыбинский уточнил, что удары по технике и личному составу украинских сил были нанесены в районах Революционного, Нескучного, Веселого и Липцов.

Зыбинский добавил, что несколько бригад ВСУ — 42-я и 82-я и 125-я — пытались контратаковать в районе города Волчанска и села Глубокое, их действия не привели к успеху. ВСУ лишились ряда зарубежных САУ, РЗСО «Град» и гаубицы М777 американского производства.