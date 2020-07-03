«Он был потрясающим спутником»: самый старый кот в мире умер в Британии

https://static.news.ru/photo/d51b15b0-bdc2-11ea-9b7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Michele Heritage/SWNS

Мейн-кун по кличке Раббл, который был самым старом котом в мире, умер в Великобритании. Он ушёл из жизни в возрасте 31 года.

Хозяйка Мишель Херитейдж получила Раблла, имя которого на английском означает «щебень», в подарок, когда ей исполнилось 20 лет. С тех самых пор женщина и кот были неразлучны.

Он был потрясающим спутником, с которым мне выпало счастье прожить так долго, — отметила она.

По мнению Херитейдж, кот прожил так долго потому, что у неё не было детей и всю любовь и заботу она дарила своему домашнему любимцу. Кроме того, он всегда был очень активным — охотился на мышей и гонял других котов со своей территории. Однако к концу жизни он резко состарился, стал плохо есть и очень похудел. Потом Раббл ушёл из дома и больше не вернулся. Хозяйка и её супруг считают, что он ушёл, чтобы умереть, как это делают многие кошки, передаёт Mirror.

По человеческим меркам мейн-куну было 150 лет. Он побил рекорд сиамского кота по кличке Скутер, который умер в Техасе в 2016 году в возрасте 30 лет. При этом самая старая кошка Крим Пафф родилась в 1967 году и умерла в 2005 году, когда ей было 38 лет.

Как писал NEWS.ru, ранее в Австралии кот бирманской породы провёл 12 минут в работающей машине с горячей водой и моющими средствами. Инцидент произошёл в пригороде австралийского города Маручидор, штат Квинсленд.