Около 20 стран ограничили авиасообщение с Британией из-за новой формы COVID

https://static.news.ru/photo/b3e1ee68-4351-11eb-98fd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Почти 20 стран мира приняли решение о приостановке авиасообщения с Великобританией из-за обнаружения в Соединённом Королевстве нового штамма коронавируса SARS-CoV-2.

Краткосрочный запрет вели Бельгия и Франция: бельгийские власти обязали отменить все рейсы из Британии на ближайшие сутки, а Париж перестанет принимать самолёты из Лондона на 48 часов, пишет Lenta.ru.

Также авиасообщение с Великобританией прекратили Германия и Швеция, Нидерланды перестали принимать британских туристов до 1 января. Похожие ограничения ввели власти других европейских стран — Италии, Швейцарии, Ирландии, Финляндии, Литвы, Латвии и Болгарии.

Также рейсы из Великобритании временно не будут летать в Аргентину, Турцию и Канаду. В свою очередь Эр-Рияд принял решение о временном закрытии границ Саудовской Аравии со всеми странами мира.

Ранее NEWS.ru писал, что британские учёные выявили новый штамм коронавируса. Они сообщили, что он может распространяться быстрее уже известных разновидностей патогена. По словам старшего советника правительства по медицинским вопросам Патрика Вэлланса, сейчас новый штамм доминирует в британской столице.

Власти страны в связи с резким ростом числа заражений коронавирусом в столице страны с полуночи 16 декабря перевели Лондон на максимальный уровень ограничений. Переход на третий, самый строгий уровень ограничений означает, что рестораны и кафе Лондона могут работать только на доставку и навынос. Не живущим вместе людям запретят собираться вместе, если такие встречи не обусловлены работой или учёбой.