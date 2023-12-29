Одна из центральных станций метро Киева повреждена при взрыве Кличко: здание станции «Лукьяновская» повреждено в результате взрыва

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Одна из центральных станций метрополитена Киева приостановила работу, сообщил в Telegram-канале мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, здание станции «Лукьяновская» повреждено в результате взрыва, поезда проходят станцию без остановки.

Взрывом повреждено здание станции метро «Лукьяновская». Поезда проследуют станцию без остановки, — написал Кличко.

Ранее сообщалось о взрывах в районе завода «Артем», расположенного рядом со станцией «Лукьяновская». По словам очевидцев, целью было именно военное предприятие, громкие хлопки слышались рядом с ним.

Депутат Верховной рады Максим Бужанский заявил, что утром 29 декабря в Киеве было зафиксировано по меньшей мере восемь взрывов. Кличко сообщал о работе системы противовоздушной обороны. По его словам, в Подольском районе города загорелось складское помещение.

Мэр Харькова ранее сообщил, что в городе идет третья волна взрывов с начала дня. По данным онлайн-карты украинского Министерства цифровой трансформации, власти Украины объявили воздушную тревогу почти на всей территории страны, в том числе и в Киеве. Также сообщалось о взрывах в Одесской и Сумской областях.