В Берлине разразился скандал с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и посла Украины в стране Андрея Мельника. Причиной стала агрессивная риторика украинца и его требования к канцлеру. Об этом сообщает издание Junge Welt.

По информации издания, украинский дипломат выдвинул определённые требования и допустил определённую риторику с целью втянуть Берлин в вооружённый конфликт, что нарушает Венскую конвенцию о дипломатических отношениях. Это стало вызывать раздражение у властей Берлина. В результате парламентский госсекретарь в Министерстве строительства Серен Бартоль не выдержал и разразился гневным твитом в адрес Мельника.

После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого „посла“ просто невыносимым». После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки», — рассказало издание.

После этого, по данным СМИ, Мельник не сменил риторику. Он, в частности, остался недоволен, как газета Zeit освещает действия нацбатальонов и потребовал перестать «демонизировать мужественных борцов».

Ранее Мельник раскритиковал правительство ФРГ из-за объёма поставок оборонительного вооружения. По его словам, Киеву нужны не «отдельные шаги, а полный пакет помощи». При этом выразил надежду на то, что процесс поставок оружия ускорится.

Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешёл все границы». Он пояснил, что украинский дипломат не помогает урегулированию конфликта на востоке Украины требованиями поставить российскому президенту ультиматум.