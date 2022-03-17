Обращение посла Украины к Шольцу вызвало скандал в Германии

Обращение посла Украины к Шольцу вызвало скандал в ГерманииJunge Welt: требования украинского посла Мельника к канцлеру Шольцу вызвали скандал в ФРГ
В Берлине разразился скандал с участием канцлера ФРГ Олафа Шольца и посла Украины в стране Андрея Мельника. Причиной стала агрессивная риторика украинца и его требования к канцлеру. Об этом сообщает издание Junge Welt.
По информации издания, украинский дипломат
После того как Мельник потребовал от федерального канцлера, по приказу которого Украину щедро снабжают стрелковым оружием, выступить с еще одним правительственным заявлением, Бартоль написал в Twitter: «Я начинаю находить этого „посла“ просто невыносимым». После этого ему вероятно кто-то позвонил, и вскоре Бартоль удалил свой твит и извинился «в особенности за кавычки», — рассказало издание.
После этого, по данным СМИ, Мельник не сменил риторику. Он, в частности, остался недоволен, как газета Zeit освещает действия нацбатальонов и потребовал перестать «демонизировать мужественных борцов».
Ранее Мельник
Председатель фракции Социал-демократической партии Германии (СДПГ) в бундестаге Рольф Мютцених заявил, что посол Украины в ФРГ Андрей Мельник «перешёл все границы». Он пояснил, что украинский дипломат не помогает урегулированию конфликта на востоке Украины требованиями поставить российскому президенту ультиматум.