Объекты инфраструктуры повреждены в Днепропетровской области Украины Власти Днепропетровской области: повреждены объекты инфраструктуры

Фото: МЧС Украины

Объекты инфраструктуры подверглись повреждениям в Никопольском районе Днепропетровсой области Украины, сообщил в Telegram-канале глава облсовета Николай Лукашук. По его словам, пострадали четыре хозяйственных сооружения, неиспользуемые здания и два газопровода.

Повреждены <...> инфраструктурные объекты, — поделился украинский чиновник.

Также он пожелал гражданам мирного воскресенья. В регионе 16 июня трижды звучала воздушная тревога.

Вооруженные силы Украины ранее атаковали город Шебекино, село Вязовое в Краснояружском районе и село Дроновка в Грайворонском городском округе Белгородской области с помощью беспилотных летательных аппаратов. Губернатор региона Вячеслав Гладков сообщил, что никто из мирных жителей не пострадал. Однако в результате прилета БПЛА на одном из предприятий в Шебекино взрыв посек кабину грузового автомобиля. В Вязовом выбило окна в одном из домов, а в Дроновке удар повредил один автомобиль.

Звено бомбардировщиков Су-34 в сопровождении истребителя Су-35С 16 июня ударило по командному пункту и живой силе ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». В Минобороны РФ уточнили, что экипаж выполнил бомбардировку фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.