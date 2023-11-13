Новый глава МИД Великобритании назвал «устрашающие» мировые проблемы Кэмерон назвал конфликты на Украине и Ближнем Востоке устрашающими вызовами

Фото: Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дэвид Кемерон

Перед Великобританией стоит устрашающий набор международных вызовов, написал в социальной сети Twitter (Х) новый министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон. К ним относятся конфликт на Украине и кризис на Ближнем Востоке, считает он. По мнению Кэмерона, который с 2010 по 2016 года возглавлял кабинет министров королевства, в это время «глубоких глобальных изменений» важно «стоять вместе с союзниками».

Перед нами стоит устрашающий набор международных вызовов, включая войну на Украине и кризис на Ближнем Востоке, — написал он.

О том, что Кэмерон стал новым главой МИД Великобритании стало известно в понедельник, 13 ноября. Он сменил на этом посту Джеймса Клеверли, который возглавил министерство внутренних дел после увольнения Суэллы Браверман.

Ранее политолог Наталья Еремина заявила, что рейтинг находящегося год на должности премьер-министра Великобритании Риши Сунака стремительно падает. Политик является одним из самых непопулярных премьеров в истории, и ему не стоит надеяться на стремительное улучшение своих позиций. По ее словам, Сунак обещал стабилизацию экономики и решение нынешних кризисов, что Великобритания покажет всему миру, что она ключевая держава. Ничего из этого не получилось.