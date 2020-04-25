Северная Македония, недавно принятая в НАТО, представляет из себя лакомый кусок для России, считают американские СМИ. Страна слаба в военном отношении, раздираема этническими и политическими противоречиями и имеет много симпатизирующих Москве. Всё это якобы позволяет нашей стране ослабить военный блок.

Северная Македония вошла в состав НАТО 27 марта, в самый разгар пандемии коронавируса. По мнению журнала Foreign Policy, эта страна станет слабым звеном альянса и идеальной целью для российской атаки. Она тратит на оборону всего 1% своего ВВП, в два раза меньше, чем требуемые от стран НАТО 2% (справедливости ради, далеко не все члены альянса это соблюдают), и имеет в своём распоряжении всего 8000 солдат. Кроме того, Северная Македония страдает от этнических противоречий между православными славянами и преимущественно мусульманской албанской общиной. Добавив к этому слабые политические институты, коррупцию и низкий ВВП, издание заключает, что Северная Македония представляет из себя брешь в коллективной обороне.

Западный альянс принял в свои ряды самого слабого члена, — заключает Foreign Policy. — Сделав это, он подарил российскому президенту Владимиру Путину прекрасную возможность расширить своё влияние, нарушить единство НАТО и проверить приверженность блока к защите своих членов.

Войти в НАТО Македонии позволило соглашение с Грецией, которое предусматривало смену названия с добавлением слова «Северная». Долгие годы Греция настаивала на этом, блокируя Македонии путь в НАТО и Евросоюз, потому что в своём составе она имеет регион Западная Македония. Однако, судя по всему, большинство македонцев не хотели менять название. В референдуме по этому вопросу приняли участие только 37% избирателей, что несколько подпортило его легитимность.

NATO North Atlantic Treaty Organization/flickr.сom

Могу сказать, что большинство жителей моей страны довольны тем, что мы стали членом альянса, но то, как это было проведено, попадёт в антологии мировой политики в качестве примера жестокости, неуважения к международному праву и воле людей, — считает бывший посол Македонии в НАТО Мартин Треневски.

Во время проведения референдума в адрес России звучали обвинения в том, что она пытается повлиять на его результаты, считая Македонию сферой своих стратегических интересов. Это даёт основания некоторым аналитикам заключать, что Москва даже после присоединения балканской страны к альянсу не оставит попыток вмешательства во внутренние дела страны. Но эксперт по международным отношениям Владимир Фролов в разговоре с NEWS.ru усомнился, что Северная Македония сегодня представляет какой-либо интерес для Москвы.





Я думаю, это преувеличение. После вступления в НАТО Македония перестала представлять для нас интерес. До вступления был шанс побороться, что было видно по спонсируемой нами кампании протестов в Македонии и Греции относительно переименования Македонии. Эта кампания завершилась полным провалом и серьезным кризисом в отношениях с Грецией, которая стала главным союзником США в Восточном Средиземноморье. В самой Македонии нашей ставкой было старое олигархическое правительство, которое сместили. Серьезных экономических и политических рычагов влияния в Северной Македонии у нас не было и нет. Конечно, можно работать на ослабление единства НАТО через дестабилизацию слабых членов. Но мне кажется, у нас куда больше перспектив на этот счёт в Венгрии, чем в Македонии или Черногории. Владимир Фролов эксперт по международным отношениям эксперт по международным отношениям

Балканские аналитики, впрочем, добавляют, что эйфория по поводу вступления в НАТО Северной Македонии очень быстро может смениться разочарованием и даже стоить президентского кресла нынешнему главе государства Зорану Заеву. Македонцы недовольны сменой названия на условиях Греции, а эпидемия COVID-19, к которой экономически слабая страна оказалась не готова, ещё сильнее ослабит позиции руководства государства. Западные наблюдатели опасаются прихода к власти оппозиционной пророссийской партии VMRO-DPMNE. В этом случае НАТО получит ещё одного сомнительного члена, который заигрывает с Москвой.