Норвежские мусульмане и веганы объединились из-за бургеров

The Halal Guide, популярная группа в Facebook, насчитывающая десятки тысяч участников, призвала к улучшению процедур приготовления халяльной и веганской еды. Об этом сообщает газете Vårt Land.

Так, в недавно опубликованном посте группы отмечается, что несколько сетей быстрого питания, в том числе Burger King, готовят все свои продукты на одном гриле и в одном масле для жарки: вегетарианские, куриные, рыбные и говяжьи гамбургеры – все жарятся бок о бок.

Нам всем нужна более подробная информация о том, как готовится еда, чтобы мы могли выбирать, хотим ли мы есть там или нет. Это относится не только к халяльной пище, но и к веганской и гипоаллергенной пище, — сказал один из лидеров группы, Шахзад Гуфур, предупредив о так называемой кросс-контаминации (микробиологическое перекрёстное загрязнение).

По его словам, люди, которые едят халяльную, кошерную или веганскую пищу, не могут «просто взять и изменить свои привычки в еде», поэтому необходима адаптация к этим потребностям. Он также подчеркнул, что в Норвегии существует большой спрос на халяльную еду.

Штеффен Третволл Альтханд, лидер норвежского веганского сообщества, также подчеркнул, что перекрёстное загрязнение — острая проблема, именно поэтому он поддержал предложение The Halal Guide по улучшению маркировки и предоставлению информации о еде.

В свою очередь Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов заявило, что его основная роль заключается в обеспечении надлежащей гигиены и маркировки, чтобы продукты были безопасными, а покупатели получали правильную информацию о них. В управлении также сказали, что остальные вопросы должны обсуждаться между клиентом и компанией. При этом газета отмечает, что в отчёте за 2015 год Норвежское управление по безопасности пищевых продуктов обнаружило, что 12 из 40 компаний плохо контролируют продукты с маркировкой халяль.

Ранее власти Израиля отреагировали на заявление американской компании Ben & Jerry's, которая отказалась поставлять мороженое на территорию еврейского государства. Фирму обвинили в антисемитизме.