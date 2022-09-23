Норвегия приостановила упрощенный визовый режим с Россией

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Норвегия с 22 сентября приостановила соглашение с Россией об упрощенном визовом режиме, следует из пояснения, опубликованного Иммиграционным директоратом королевства на своем сайте. Это означает, что стандартные правила оформления въездных документов распространяются и на граждан России.

Соглашение об упрощенном порядке выдачи виз между Норвегией и Россией временно приостановлено с 22 сентября 2022 года, — говорится в сообщении.

Соглашение было подписано сторонами в 2007 году. Норвегия, которая не является членом ЕС, но входит в шенгенскую зону, таким образом приняла меры, аналогичные одобренным Европейским союзом.

9 сентября страны ЕС окончательно утвердили решение о полной приостановке действия соглашения об упрощенном визовом режиме с Россией. Сбор за подачу заявления на визу составит до €80. Кроме того, теперь необходимо предоставить дополнительные документы, что увеличивает время их обработки и ужесточает правила выдачи многократных виз.

В Кремле при этом заявили, что ответ России на визовые ограничения не будет зеркальным. Москва подготовит его, исходя из собственных интересов.